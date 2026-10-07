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07.10.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Mittwochabend fester

Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Mittwochabend fester

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 258,83 USD zu.

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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 258,83 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 31'132 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 259,38 USD. Bei 254,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'078'720 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,95 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 31,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 5,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,68 USD je Aktie eingenommen. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200.61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4782 19.03.2027 155004717
Long 212.1291 18.12.2026 145247810
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7343 11.65 154717895
Long 11.4521 5.48 159296790
Long 14.6112 3.36 161566434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.3348 6.30 159840222
Short 13.6686 4.00 160487978
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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