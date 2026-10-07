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07.10.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 254,98 USD.

Amazon
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Die Amazon-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 254,98 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 31'027 Punkten liegt. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 253,17 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1'560'189 Stück.

Am 04.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 23,08 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200.61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 6.8707 13.41 154717895
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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