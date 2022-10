Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 1'852,14 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 11'485 Punkten realisiert.

Am 28.07.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121'234,00 USD – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 113'080,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Amazon am 27.10.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,023 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

