Amazon Aktie News: Amazon legt am Abend zu

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 275,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'599 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 278,30 USD. Mit einem Wert von 272,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'074'369 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,41 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 196,13 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,17 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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