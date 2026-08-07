Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 275,23 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'641 Punkten tendiert. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 277,85 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 272,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'011'463 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,16 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,33 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit einem Kursverlust von 28,74 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,17 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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