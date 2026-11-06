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06.11.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Abend fester
Die Aktie von Amazon gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 262,42 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 262,42 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'070 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie legte bis auf 264,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 259,59 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'690'528 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 8,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 33,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 201.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 180.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 12,83 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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