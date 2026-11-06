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06.11.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Abend fester

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Abend fester

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 262,42 USD.

Amazon
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Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 262,42 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'070 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie legte bis auf 264,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 259,59 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'690'528 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 8,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 33,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 201.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 180.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 12,83 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4307 19.03.2027 157532642
Long 12.3138 19.03.2027 155004717
Long 143.6608 18.12.2026 155498688
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9513 11.23 161358675
Long 11.3416 5.55 162582975
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.53 11.78 155495198
Short 11.0508 5.65 158969270
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.76 48959732
Long 10 -10.85 160879576
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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06.11.26 Amazon Outperform Bernstein Research
02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
30.10.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Amazon am 06.11.2026

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