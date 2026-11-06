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06.11.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag höher

Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Amazon zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 263,05 USD zu.

Amazon
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Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 263,05 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 27'168 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 263,53 USD. Bei 259,59 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'365'357 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 9,17 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 196,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,44 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.10.2026 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,89 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 201.94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,09 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,83 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht

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Long 12.3138 19.03.2027 155004717
Long 143.6608 18.12.2026 155498688
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9513 11.23 161358675
Long 11.3416 5.55 162582975
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.53 11.78 155495198
Short 11.0508 5.65 158969270
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Long 5 -20.76 48959732
Long 10 -10.85 160879576
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Amazon 214.69 3.17% Amazon

Amazon am 06.11.2026

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