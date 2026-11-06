Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 263,05 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 27'168 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 263,53 USD. Bei 259,59 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'365'357 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 9,17 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 196,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,44 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.10.2026 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,89 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 201.94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,09 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,83 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen die Analysten die Zukunft der Amazon-Aktie ein