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06.10.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit positiven Vorzeichen

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 256,08 USD.

Amazon
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Das Papier von Amazon legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 256,08 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 31'273 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 256,22 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 253,18 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'824'649 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 10,82 Prozent niedriger. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,41 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amazon wird am 29.10.2026 gerechnet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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