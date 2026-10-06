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06.10.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Amazon zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 252,93 USD nach oben.

Amazon
211.99 CHF 1.76%
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Um 16:28 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 252,93 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 31'277 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 253,52 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 253,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1'382'414 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 13,53 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,13 USD am 18.02.2026. Mit Abgaben von 22,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Amazon gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 167.70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,77 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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