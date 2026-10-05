Amazon Aktie News: Amazon am Abend gefragt

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 253,43 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 31'050 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 254,52 USD. Bei 250,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3'581'805 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 11,75 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 5,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umsetzen können.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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