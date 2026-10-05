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05.10.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag nahezu unbewegt

Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 251,57 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Amazon
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Amazon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 251,57 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'987 Punkten steht. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 252,96 USD an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 250,24 USD. Bei 250,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'644'066 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 14,15 Prozent wieder erreichen. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 22,04 Prozent Luft nach unten.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 167.70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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