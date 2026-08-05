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05.08.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Amazon

Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 271,59 USD.

Amazon
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Die Amazon-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 271,59 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'642 Punkten steht. In der Spitze büsste die Amazon-Aktie bis auf 271,20 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 281,53 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5'668'109 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 287,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,73 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 27,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 200.61 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 167.70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,17 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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