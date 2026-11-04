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04.11.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon bricht am Abend nach oben aus

Amazon Aktie News: Amazon bricht am Abend nach oben aus

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 268,97 USD nach oben.

Amazon
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Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 7,3 Prozent auf 268,97 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'515 Punkten tendiert. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 271,47 USD aus. Bei 264,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'095'589 Stück gehandelt.

Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,76 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 27,08 Prozent sinken.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.10.2026 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,95 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 201.94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 180.17 Mrd. USD umgesetzt.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,84 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3324 19.03.2027 154025217
Long 12.2207 18.12.2026 153821726
Long 73.3243 18.12.2026 155498688
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7684 11.51 161358674
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5664 11.75 155880415
Short 11.8877 5.11 160549153
Short 15.7088 3.15 158969270
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -25.46 48959732
Long 10 -16.91 160879572
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 16’475.59 8.78 S4BMDU
SMI-Kurs: 15’022.85 04.11.2026 17:31:16
Long 14’335.45 19.66 S56LBU
Long 13’996.42 13.65 SSTYBU
Long 13’414.49 8.88 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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