Amazon Aktie News: Amazon bricht am Abend nach oben aus

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 7,3 Prozent auf 268,97 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'515 Punkten tendiert. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 271,47 USD aus. Bei 264,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'095'589 Stück gehandelt.

Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,76 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 27,08 Prozent sinken.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.10.2026 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,95 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 201.94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 180.17 Mrd. USD umgesetzt.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,84 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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