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04.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Amazon

Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Amazon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 257,39 USD ab.

Amazon
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Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 257,39 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'480 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 255,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'354'912 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,16 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Mit einem Zuwachs von 11,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 196,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 200.61 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167.70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,71 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2536 17.06.2027 157879255
Long 416.6232 18.09.2026 155498683
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7197 11.64 155498631
Long 8.5025 8.44 159380467
Long 17.3652 2.17 159380465
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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