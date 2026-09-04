Amazon Aktie News: Amazon verbilligt sich am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 258,20 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'551 Punkten realisiert. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 256,83 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 259,10 USD. Zuletzt wechselten 1'462'559 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 10,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 200.61 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amazon am 22.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 12,71 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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