Amazon Aktie News: Amazon am Abend gesucht

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 259,40 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'530 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 259,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 256,20 USD. Zuletzt wechselten 2'894'210 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit Abgaben von 24,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 5,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,68 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200.61 Mrd. USD – ein Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amazon am 22.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,71 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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