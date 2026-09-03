Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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03.09.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag höher
Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 257,34 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 257,34 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'303 Punkten steht. Bei 259,42 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 256,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 1'357'624 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 287,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit einem Kursverlust von 23,78 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Am 30.07.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 200.61 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 167.70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,71 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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