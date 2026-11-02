Amazon Aktie News: Amazon steigt am Montagabend

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 248,69 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'156 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 253,81 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 243,47 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 6'291'135 Aktien.

Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,47 Prozent. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 29.10.2026 vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,95 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 201.94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 180.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,86 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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