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02.11.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Montagnachmittag mit Aufschlag

Amazon Aktie News: Amazon am Montagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 251,54 USD.

Amazon
207.60 CHF 5.44%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 251,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 28'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 251,70 USD. Mit einem Wert von 243,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3'009'192 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Amazon veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 USD je Aktie generiert. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 201.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 180.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2026 12,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7978 18.12.2026 153330727
Long 12.321 18.12.2026 152897369
Long 394.0206 18.12.2026 155498688
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2967 9.82 155005208
Long 10.1095 5.93 154717895
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4594 12.52 159840222
Short 10.945 6.45 162230891
Short 394.0206 -3.10 161317268
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.03 48959732
Long 10 -7.02 160879572
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

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Short 15’655.27 13.84 STBNIU
Short 16’281.13 8.71 SXB66U
SMI-Kurs: 14’804.84 02.11.2026 17:03:42
Long 14’101.92 19.11 S3BFPU
Long 13’794.38 13.71 STW8BU
Long 13’185.26 8.84 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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