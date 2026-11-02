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02.11.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Montagnachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 251,54 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 251,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 28'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 251,70 USD. Mit einem Wert von 243,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3'009'192 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Amazon veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 USD je Aktie generiert. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 201.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 180.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 04.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2026 12,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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