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02.10.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Abend zu

Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Abend zu

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 250,82 USD.

Amazon
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Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 250,82 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'773 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 253,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,61 USD. Zuletzt wechselten 3'337'416 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,49 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 21,80 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2026 12,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

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