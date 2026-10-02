Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 252,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 31'010 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 253,55 USD. Bei 251,61 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'764'173 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2026 markierte das Papier bei 287,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 196,13 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 22,32 Prozent sinken.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 USD gegenüber 1,68 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 200.61 Mrd. USD gegenüber 167.70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 12,77 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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