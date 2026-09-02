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02.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Abend um Nulllinie

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Abend um Nulllinie

Die Aktie von Amazon zeigt sich am Mittwochabend ohne grosse Bewegung. Die Amazon-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 254,77 USD.

Amazon
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Die Amazon-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 254,77 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'124 Punkten tendiert. Bei 256,22 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Amazon-Aktie bis auf 253,40 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,48 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 2'778'289 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 167.70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2028 13,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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