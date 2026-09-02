Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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02.09.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 255,35 USD.
Das Papier von Amazon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 255,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'135 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 255,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'182'001 Amazon-Aktien umgesetzt.
Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 12,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,83 USD je Amazon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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