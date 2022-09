Amazon Aktie News: Amazon fällt am

Die Amazon-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 1'852,14 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 12'274 Punkten notiert.

Amazon veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 113'080,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121'234,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,078 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

