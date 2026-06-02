Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Amazon

Die Amazon-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 258,26 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'588 Punkten realisiert. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 254,37 USD nach. Bei 257,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'348'020 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 278,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 24,06 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 29.04.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 181.52 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155.67 Mrd. USD umgesetzt.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 8,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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