Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend nahezu unverändert

Mit einem Kurs von 248,98 USD zeigte sich die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der bislang bei 30'521 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 251,80 USD. In der Spitze büsste die Amazon-Aktie bis auf 246,12 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 251,50 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 3'848'560 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,16 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,33 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,23 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amazon am 29.10.2026 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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