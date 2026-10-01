Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 247,33 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'367 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 246,99 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,50 USD. Bisher wurden heute 1'806'114 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei 287,16 USD markierte der Titel am 04.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit Abgaben von 20,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Amazon gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,75 USD, nach 1,68 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 167.70 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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