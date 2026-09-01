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01.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend schwächer

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 254,52 USD nach.

Amazon
206.47 CHF -1.79%
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Um 20:26 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 254,52 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'059 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 251,94 USD. Bei 254,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'794'847 Amazon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,16 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 196,13 USD. Dieser Wert wurde am 18.02.2026 erreicht. Abschläge von 22,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 200.61 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 167.70 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amazon am 22.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2026 12,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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