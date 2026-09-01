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01.09.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 253,86 USD abwärts.

Amazon
206.47 CHF -1.79%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 253,86 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'125 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 251,94 USD aus. Bei 254,77 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'131'335 Amazon-Aktien.

Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 13,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,74 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 200.61 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amazon wird am 22.10.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,64 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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