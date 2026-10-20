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Rechenzentren 20.10.2026 11:28:36

Amazon-Aktie knapp in Grün: Konzern plant Investitionen in Milliardenhöhe in Deutschland

Amazon-Aktie knapp in Grün: Konzern plant Investitionen in Milliardenhöhe in Deutschland

Die Handelsplattform Amazon will im kommenden Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag in Deutschland investieren.

Die Handelsplattform Amazon will im kommenden Jahr rund 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau von Rechenzentren für den Cloud-Anbieter AWS und die Modernisierung der Logistikstandorte fliessen, wie das Unternehmen mitteilte. Alleine in der Logistik würden derzeit rund 3000 zusätzliche Stellen aufgebaut, hiess es. Ausserdem seien Dutzende Eigenproduktionen in Deutschland für den Streamingdienst Amazon Prime geplant.

Rund 4,8 Milliarden Euro und damit ein grosser Teil der Investitionssumme will Amazon eigenen Angaben zufolge in den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur stecken. Das Geld fliesse in die sogenannte AWS-Region-Europa rund um Frankfurt am Main. Weitere Details zu den Investitionen nannte Amazon zunächst nicht. Neben dem Online-Marktplatz und der Logistik ist der Cloud-Anbieter AWS ein weiteres zentrales Geschäftsfeld des US-Konzerns. In Deutschland arbeiten dem Konzern zufolge rund 3.000 Beschäftigte für die Sparte.

In den Logistikzentren gehe es um Investitionen in moderne Technologien wie Robotertechnik, teilte das Unternehmen weiter mit. Bereits laufende Modernisierungen der Standorte Bad Hersfeld in Hessen sowie Dortmund und Herne in Nordrhein-Westfalen sollen in kommenden Jahr abgeschlossen werden. In Könnern in Sachsen-Anhalt werde derzeit ein neues Zentrum gebaut.

Ein weiteres Investitionsfeld ist laut Amazon der Satelliten-Internetdienst Amazon Leo. Es ist das zentrale Wettbewerbsprojekt zu Starlink, dem Satelliteninternet des rechten US-Unternehmers Elon Musk.

Die Amazon-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,16 Prozent höher bei 262,86 US-Dollar.

/maa/DP/jha

BERLIN (awp international)

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