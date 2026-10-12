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12.10.2026 17:05:00
Amazon-Aktie gibt nach: Konzern verhandelt über milliardenschwere KI-Übernahme
Amazon verhandelt einem Medienbericht zufolge über die Übernahme des KI-Startups Decart für rund sieben Milliarden US-Dollar.
Decart zuletzt mit vier Milliarden Dollar bewertet
Im Mai sammelte Decart in einer Finanzierungsrunde über 300 Millionen Dollar ein. Unter den Investoren befand sich auch Nvidia. In der Finanzierungsrunde wurde Decart damals laut der Zeitung mit knapp vier Milliarden Dollar bewertet. Der KI-Entwickler Anthropic hatte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge im vergangenen Monat eine erwogene Übernahme für sechs Milliarden Dollar nach einer Buchprüfung abgesagt.
KI-Startup entwickelt auch virtuelle Welten
Gegründet wurde Decart 2023 von drei israelischen Ingenieuren: den Brüdern Dean und Orian Leitersdorf sowie Moshe Shalev. Decart entwickelt ausserdem Weltmodelle namens „Lucy“ und „Oasis“. Diese können reale 3D-Umgebungen generieren und simulieren.Im US-Handel an der NASDAQ zeigte sich die Amazon-Aktie zuletzt mit minus 0,46 Prozent bei 261,22 US-Dollar.
SEATTLE/SAN FRANCISCO (awp international)
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