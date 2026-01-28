Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Amazon Go
|
28.01.2026 07:06:00
Amazon-Aktie etwas fester: Mini-Supermärkte ohne Kassen werden dicht gemacht
Amazon schliesst seine Mini-Supermärkte ohne Kassen.
Die Technologie werde inzwischen von anderen Händlern an mehr als 360 Standorten in fünf Ländern eingesetzt, betonte Amazon. Darunter seien eine Krankenhaus-Cafeteria und eine Eishockey-Arena. Zudem greife der Konzern selbst darauf zurück - für die Verpflegung von Mitarbeitenden in mehr als 40 seiner Logistikzentren in Nordamerika. Für die zuletzt 14 Amazon-Go-Läden in Nordamerika ist nun aber Schluss.
Branchenkenner hatten bereits in den vergangenen Jahren darauf verwiesen, dass die Technik für den kassenlosen Einkauf aufwendig und dadurch kostspielig sei. Das mache es schwierig, sie auf grössere Ladenflächen auszuweiten.
Seine wie gewöhnliche Supermärkte funktionierenden Geschäfte unter der Marke Amazon Fresh macht der weltgrösste Einzelhändler ebenfalls dicht. Davon gab es zuletzt mehr als 50. Man habe es nicht geschafft, ein Geschäftsmodell für einen weitreichenden Ausbau des Ladennetzes zu finden.
Ein Teil der aufgegebenen Standorte von Amazon Fresh und Amazon Go soll zu Supermärkten der Kette Whole Foods umfunktioniert werden, die der Konzern 2017 gekauft hatte. Amazon äusserte sich zunächst nicht dazu, ob die Technik zum kassenlosen Einkauf dort weiterhin eingesetzt werden könnte. Amazon Fresh hatte zum Teil dieselben Marken wie Whole Foods im Angebot, oft zu niedrigeren Preisen.
In den vergangenen Jahren probierte Amazon vor allem in den USA verschiedene Wege aus, um aus dem Online-Handel ins stationäre Geschäft vorzustossen - und gab viele davon wieder auf. Dazu gehörten unter anderem Buchläden und Geschäfte für Elektronik und Mode.
Die Amazon-Aktie legt an der NASDAQ nachbörslich 0,34 Prozent auf 245,50 US-Dollar zu.
SEATTLE (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Amazon
|
27.01.26
|UPS to cut up to 30,000 jobs and close facilities as Amazon shipments drop (Financial Times)
|
27.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend mit Kursplus (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Handel in New York: Dow Jones am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- SMI vorbörslich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt steht vor einem schwachen Start. Die Börsen in Asien schlagen unterschiedliche Richtungen ein.