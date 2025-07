Amazon-Aktie dank Prime Day etwas höher - Bringt Kuiper-Projekt neues Aufwärtspotenzial?

• Amazon-Aktie zeigt sich in enger Range• Prime Day 2025 mit Rekordpotenzial trotz Anlaufschwierigkeiten• Analysten heben Wachstumschancen durch Satellitenprojekt Kuiper hervor

Amazon-Aktie profitiert bisher kaum vom Prime Day

Die Amazon-Aktie zeigt sich aktuell kaum bewegt vom laufenden Prime Day 2025. Obwohl das Mega-Event einen schwachen Start hatte, wird ihm weiterhin Rekordpotenzial zugeschrieben. Der jährliche Aktionstag ist traditionell ein starker Umsatztreiber für Amazon und festigt die Marktposition des E-Commerce-Riesen. Das Unternehmen nutzt solche Events, um seine globale Reichweite und Kundenbindung zu demonstrieren. Diese strategischen Verkaufsevents sind entscheidend für die Umsatzentwicklung und das Wachstum von Amazon.

Am Donnerstag zeigte sich die Amazon-Aktie jedoch unbeeindruckt und beendete den Handel moderate 0,13 Prozent tiefer bei 222,26 US-Dollar. Am Freitag geht es jedoch um 1,07 Prozent auf 224,63 US-Dollar nach oben. Bereits seit dem 26. Juni scheint der Anteilsschein in einer engen Range um die 220-Dollar-Marke gefangen zu sein.

Kuiper-Projekt als Milliardenchance im Satelliteninternet

Neben dem starken Einzelhandelsgeschäft sehen Analysten erhebliche Wachstumschancen im ehrgeizigen Kuiper-Satellitenprojekt von Amazon. BofA Securities behält ihr "Buy"-Rating für die Amazon-Aktie bei und bestätigt ein Kursziel von 248,00 US-Dollar, explizit mit Verweis auf das Kuiper-Projekt, wie Investing.com berichtet. Die Research-Firma hebt hervor, dass weltweit rund 2,6 Milliarden Menschen keinen Breitband-Internetzugang haben, was ein enormes Marktpotenzial darstellt. BofA prognostiziert, dass Amazon bis 2032 einen Anteil von 30 Prozent am Konsumentenmarkt erobern und dadurch potenziell 7,1 Milliarden US-Dollar Umsatz aus seiner Satelliteninitiative generieren könnte. Diese Initiative wird durch Amazons "GREAT" Finanzgesundheits-Score von InvestingPro unterstützt, was die ambitionierten Expansionspläne des Unternehmens unterstreicht.

Anhaltendes Analystenvertrauen

BofA Securities sieht zudem erhebliche Synergien zwischen dem Kuiper-Projekt und Amazons bestehendem Logistiknetzwerk sowie zusätzlichen Umsatz durch AWS-Unternehmenskunden, die Satellitendienste nutzen werden. Andere Analysten teilen den Optimismus: Auf TipRanks empfehlen 45 von 46 Experten das Papier zum Kauf, lediglich einer rät zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 247,43 US-Dollar und damit nahe dem der Bank of America.

Obwohl Amazon auch regulatorische Prüfungen, wie die Untersuchung der kanadischen Wettbewerbsbehörde zu seiner Preispolitik, erfährt, scheinen die strategischen Fortschritte und das Vertrauen in die langfristige Profitabilität des Konzerns die Bedenken zu überwiegen.

Redaktion finanzen.ch