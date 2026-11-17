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17.11.2026 17:04:58
Amazon Adds Prepared Meals To Fast Grocery Delivery
(RTTNews) - Amazon.com Inc. (AMZN) announced on Tuesday that it is expanding its grocery offerings with the introduction of prepared meals available through Amazon Grocery Same-Day Delivery and Amazon Now.
These ready-to-eat and heat-and-eat meals, suitable for breakfast, lunch, and dinner, are priced under $8. For the first time, family-sized Whole Foods Market holiday sides are also available through these delivery services.
The meal options include burritos, salads, soups, and entrees such as Chicken Bacon Ranch Pasta, Parmesan Chicken, and Beef Pot Roast. Customers can easily add these meals to their regular Amazon grocery orders. Same-Day Delivery is offered in over 2,300 U.S. cities and towns.
Amazon Now delivers meals in 30 minutes or less at select locations. Prime members pay $3.99 per order, while non-members pay $13.99. Through the end of the year, Prime members receive free Amazon Now delivery on orders over $25.
Same-Day Delivery is free for Prime members on orders above $25, with a $12.99 fee for non-members.
AMZN is currently trading at $258.98 up, $1.23 or 0.48 percent on the Nasdaq.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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