Amaze verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amaze präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.800 USD je Aktie erzielt worden.

Amaze hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 62.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch