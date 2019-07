AmaWaterways accueille officiellement l'AmaMagna, son bateau avant-gardiste, lors d'une cérémonie de baptême festive

La célébration a réuni les cofondateurs et partenaires de choix d'AmaWaterways et Samantha Brown, marraine de l'événement et lauréate d'un Emmy® Award

CALABASAS, Californie, 13 juillet 2019 /PRNewswire/ -- AmaWaterways a baptisé ce jour à Grein (Autriche) son nouveau bateau avant-gardiste, l'AmaMagna. À bord, la cérémonie festive a réuni des invités autour des cofondateurs d'AmaWaterways Rudi Schreiner et Kristin Karst et de Samantha Brown, marraine de l'événement, experte reconnue en matière de voyages et animatrice de télévision lauréate d'un Emmy Award, qui a officiellement baptisé le 23e bateau de la flotte.

« Cela faisait des années que j'imaginais ce bateau, l'AmaMagna, avec sa double largeur qui permet d'accueillir un plus grand nombre de passagers, ses prestations et ses restaurants, et nous sommes aujourd'hui ravis de l'accueillir officiellement dans la gamme des AmaWaterways », a déclaré Schreiner. « Nous sommes heureux d'être accompagnés de nombreux amis et partenaires de voyage, pour célébrer ce moment d'importance pour notre entreprise. »

Fidèle à la tradition de longue date associée au baptême des bateaux, qui remonte à plus de 4000 ans, un prêtre a béni le bateau et son équipage pendant que sa marraine, Mme Brown, cassait une bouteille de champagne sur la coque de l'AmaMagna, pour lui souhaiter bonne chance dans ses voyages à venir.

« Au fil des années, nous avons fêté chaque nouveau bateau à la manière d'Ama : avec beaucoup d'amour ! Samantha partage de nombreuses valeurs avec notre entreprise, en particulier à travers les séries PBS « Places to love », où elle découvre les aspects émotionnels du voyage à travers les personnes qui font évoluer, qui défient et renforcent certaines destinations », a déclaré Karst. « Elle est la marraine idéale pour ce bateau très spécial, qui bouleverse également les idées reçues quant à ce que les croisières fluviales peuvent apporter aux personnes à la recherche d'expériences de voyage personnalisées. »

Le nouveau bateau a été accueilli par le maire de Grein, Rainer Barth, et un groupe trié sur le volet de représentants du gouvernement régional et du tourisme. Dans l'après-midi, les festivités comprenaient des discours de Schreiner, Karst et Brown, ainsi que des divertissements locaux animés, qui célébraient la Valse du Beau Danube bleu, la Mélodie du bonheur et le chanteur autrichien Falco. Après des cocktails s'inspirant de la région et un dîner de gala, les invités ont pu suivre un spectacle, sur le solarium, mettant en vedette d'éblouissants artistes utilisant des LED puis, un feu d'artifice a clos a réception.

« Je suis fière d'être la marraine de ce bateau incroyablement innovant », a dit Brown. « J'ai toujours été impressionnée par la chaleur et l'attention que l'équipage m'a prodiguées, à moi et à ma famille, lors de nos croisières AmaWaterways ; cette semaine toutefois, pendant le voyage à bord de l'AmaMagna, le bateau et le service ont dépassé toutes mes attentes en matière de croisières. »

L'AmaMagna est deux fois plus large que les bateaux de croisière fluviale traditionnels, tout en n'accueillant que 20 pour cent de passagers supplémentaires, et chaque passager bénéficie de beaucoup plus d'espace ; plus de la moitié des 98 cabines sont des suites et mesurent entre 33 et 66 mètres carrés. Toutes les cabines et suites sont décorées avec goût, avec des touches de bois naturel. Les suites disposent de larges balcons extérieurs complets, de salons ouverts et de salles de bains luxueuses, avec doubles vasques et douches à l'italienne. Six « Grand Suites » (de 44 mètres carrés) et une « Owner Suite » (66 mètres carrés) offrent encore plus de confort avec des salons séparés et des salles de bains spacieuses disposant de baignoires dignes d'un spa.

Avec ses quatre restaurants, le bateau propose une cuisine et un service primés ainsi que des commodités telles qu'un cinéma à bord, une grande boutique, un grand salon de bien-être Zen Wellness et un large espace dédié au sport où l'on peut profiter de cours d'étirements, de renforcement cardiovasculaire, d'abdominaux et de spinning, sous la houlette d'un spécialiste en bien-être, formé par des professionnels. On trouve à bord un bar à jus et deux salons de massage, des services de manucure, de pédicure et de coiffure ; une terrasse ensoleillée avec une grande piscine chauffée, des bains hydromassants et un bar extérieur participent aux moments de détente à bord. Toutes les installations de la terrasse sont facilement accessibles grâce à un ascenseur escamotable desservant les quatre ponts.

En exclusivité sur l'AmaMagna, les hôtes bénéficient d'un service de conciergerie spécialisé dans le golf, qui leur permet de découvrir quatre parcours de golf de haut niveau en Hongrie, en Slovaquie, en Autriche et en Allemagne, tout en profitant de la magie d'une croisière fluviale. Les itinéraires de l'AmaMagna incluent : le Danube romantique, les mélodies du Danube et le Marché de Noël sur le Danube.

Pour obtenir plus de détails, ou pour effectuer une réservation pour une croisière AmaWaterways, veuillez contacter votre conseiller en voyages habituel, appeler le 1.888.626.0994 ou consulter le site AmaWaterways.com.Suivez AmaWaterways sur Facebook : Facebook.com/AmaWaterways, sur Instagram : @AmaWaterways et sur Twitter : @AmaWaterways.

À propos d'AmaWaterways

Entreprise familiale fêtant 17 années d'existence, AmaWaterways propose des croisières inoubliables sur ses 23 bateaux qui sillonnent, en Europe, le Danube, le Rhin, la Moselle, le Main, le Rhône, la Seine, la Garonne, la Dordogne, les voies navigables néerlandaises et belges, en Asie du Sud-Est le Mékong et en Afrique le fleuve Chobe. L'entreprise, dirigée par ses cofondateurs Rudi Schreiner et Kristin Karst, qui disposent d'une large expérience en croisières fluviales, est réputée pour la conception novatrice de ses cabines et leurs « balcons jumeaux » uniques ; les activités de bien-être proposent un vaste choix d'excursions à terre avec des options de randonnée et de vélo pour les voyageurs actifs ; leur restauration a été primée, en particulier le restaurant de spécialités « The Chef's Table », ainsi que les vins fins, les bières et boissons gazeuses proposés pour le déjeuner et le dîner. Moderne, spacieux et décoré avec goût, chaque bateau comprend des salons de coiffure et de massage et une salle de sport ; bon nombre d'entre eux possèdent des piscines extérieures chauffées avec un bar dans l'eau. AmaWaterways est le chef de file de l'industrie des croisières fluviales en matière d'innovation avec le lancement de l'AmaMagna ; celui-ci, deux fois plus large que les bateaux fluviaux traditionnels, offre une nouvelle dimension dans les croisières fluviales de luxe. L'entreprise propose également des navigations à thème et des relations de marque, avec des offres de navigation orientées vers les voyageurs actifs et les familles, ainsi que des options pour les groupes et les affrètements.

Les bateaux sont les mieux notés d'Europe, d'après la troisième édition de Berlitz : River Cruising in Europe & the USA (Croisières en Europe et aux États-Unis) et AmaWaterways a reçu un grand nombre de récompenses et de distinctions, parmi lesquelles : Cruise Critic's Editor's Pick Award (Prix du choix du rédacteur en chef de la critique de croisière) pour « Best for Active Cruisers » (Le meilleur pour les croisiéristes actifs) et le 2018 AFAR Reader's Choice Award (Prix du choix des lecteurs de l'AFAR) pour son « Best River Cruise Line » (Meilleure ligne de croisière fluviale).

CONTACTS AVEC LA PRESSE :

Samantha Jacobs/Kayla Louttit, Hemsworth Communications

(678) 631-9974 ou AmaPR@HemsworthCommunications.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/946186/AmaWaterways.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/254874/capture.jpg