Amatei verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amatei äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Amatei mit einem Umsatz von insgesamt 1.31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0.58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch