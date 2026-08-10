Amatei präsentierte Quartalsergebnisse

Amatei präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.43 JPY gegenüber 4.66 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4.27 Prozent auf 1.33 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.39 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch