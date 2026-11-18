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18.11.2026 06:37:00
Amata: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Amata hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.11 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.990 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.65 Milliarden THB – eine Minderung von 14.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.28 Milliarden THB eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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