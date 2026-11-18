Amata hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.11 THB gegenüber 0.990 THB im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.65 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 4.28 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch