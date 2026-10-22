Amasten: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Amasten veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.36 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.430 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 235.0 Millionen SEK, gegenüber 236.0 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch