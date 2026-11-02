Amarjothi Spinning Mills legte Quartalsergebnis vor

Amarjothi Spinning Mills lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.37 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amarjothi Spinning Mills in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 607.0 Millionen INR im Vergleich zu 469.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch