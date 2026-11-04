Amara Raja Batteries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amara Raja Batteries hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.33 INR. Im Vorjahresviertel hatte Amara Raja Batteries 15.11 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 41.09 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amara Raja Batteries 34.67 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch