Amara Raja Batteries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amara Raja Batteries hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 10.43 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amara Raja Batteries 9.00 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Amara Raja Batteries mit einem Umsatz von insgesamt 42.15 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23.92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch