Amanta Healthcare präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amanta Healthcare veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.27 Prozent auf 831.3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 708.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch