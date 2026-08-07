Amanta Healthcare hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amanta Healthcare hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.85 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.900 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 688.0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 653.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch