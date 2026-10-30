Amano legte Quartalsergebnis vor

Amano hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 60.09 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 75.42 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 45.92 Milliarden JPY gegenüber 44.87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch