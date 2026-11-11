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11.11.2026 22:34:22
Amanda And Johnson Controls Start Production At Galleon Forge Two, Dublin
(RTTNews) - On Wednesday, Armada and Johnson Controls (JCI) began production at Galleon Forge Two in Dublin, Armada's first European manufacturing facility.
The site has completed its first Leviathan modular data center, which will be delivered to Norway. The facility will manufacture sovereign computing infrastructure for the European market.
Leviathan combines Armada's computing infrastructure and software with Johnson Controls' cooling technology and manufacturing capabilities. Its systems include chillers, coolant distribution units and building controls, using water-saving cooling technology to reduce energy consumption and noise in high-density data centers.
On the NYSE, the shares for Johnson Controls are trading 0.01 percent up at $144.61 in the after hours. The shares closed Wednesday's trading 2.47% up.
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Johnson Controls International PLC
Analysen zu Johnson Controls International PLC
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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