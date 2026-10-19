Amal hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amal hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.98 INR gegenüber 4.90 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Amal mit einem Umsatz von insgesamt 1.31 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 142.99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch