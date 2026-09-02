Amagvik Aktie 130795970 / CH1307959705
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02.09.2026 17:35:05
Amagvik AG – Dekotierung der Namenaktien von der BX Swiss per 30. Oktober 2026
|
Amagvik AG / Schlagwort(e): Delisting
MEDIENMITTEILUNG
Am 19. August 2026 hat die ausserordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) die Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Amagvik AG von der BX Swiss AG beschlossen und den Verwaltungsrat beauftragt, das entsprechende Dekotierungsgesuch bei der BX Swiss AG einzureichen und alle mit dem Vollzug der Dekotierung zusammenhängenden Handlungen vorzunehmen.
Kontakt
Amagvik AG
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Vadianstrasse 24
|CH-9000 St. Gallen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 71 388 76 01
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|LEI Code:
|5067001124N539PAH063
|EQS News ID:
|2392842
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|
2392842 02.09.2026 CET/CEST
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